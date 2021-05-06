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Росія вдруге з початку року порушила повітряний простір Естонії

Автор: Дмитро Левицький

Російський пасажирський літак Іл-96 вчора, 5 травня, порушив повітряний простір Естонії. Це вже другий подібний випадок з початку 2021 року.

Про це пише естонське агентство ERR.

Порушення повітряного простору виявили Сили оборони Естонії. Російський літак порушив естонський кордон поблизу острова Вайндло та перебував у повітряному просторі країни близько хвилини.

Весь цей час транспондер літака був увімкнений, але не було плану польоту. Літак також не виходив на зв'язок з диспетчерською службою Естонії.

Сьогодні, 6 травня, естонське Міністерство закордонних справ викликало російського посла та вручило йому ноту протесту.

Нагадаємо, на початку лютого повітряний простір Естонії порушив російський військовий транспортний літак Іл-76МД. Літак перебував на території Естонії близько хвилини. Після цього Естонія висловлювала протест Росії.

Додамо, у березні 2021 року російський вертоліт Мі-8 порушив повітряний простір України. Інцидент стався на ділянці кордону в Сумській області.

А у квітні винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем російські військові літаки.

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