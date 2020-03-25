Россия манипулирует пандемией коронавируса для снятия санкций, - Кулеба

Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Санкции могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств по Донбассу

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание главы МИД Дании на манипуляции России, которая из-за пандемии коронавируса пытается повлиять на снятие санкций, и попросил донести это до других коллег в странах ЕС. Об этом сообщает прес-служба Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщается, во время телефонного разговора Кулебы с Йеппе Кофода, украинский министр привлек внимание к попыткам России манипулировать пандемией и призывать к снятию санкций под прикрытием гуманитарных соображений. Как он отметил, санкции могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма.

"Это манипуляция, потому что ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины."- сказал глава МИД.

В свою очередь, министр иностранных дел Дании заверил Кулебу, что разделяет именно такой подход.

Кулеба также обсудил с коллегой помощь украинцам, которые сейчас из-за ограничения путешествий остаются в Дании.

"Буду благодарен, если на время пандемии Дания не будет применять санкции за просроченные документы для тех, кто сейчас не может выехать из страны. Со своей стороны, Украина будет оказывать аналогичное содействие гражданам Дании", - отметил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не допустит отмены санкций против России на фоне пандемии нового коронавируса и связанного с ним экономического кризиса.