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США выделят 2 триллиона долларов для спасения экономики

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 09:42
США выделят 2 триллиона долларов для спасения экономики
Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Сенат и Палата представителей проголосуют за выделение финансовой помощи

Конгресс США и представители администрации американского президента Дональда Трампа достигли соглашения о выделении 2 трлн долларов для стимулирования экономики и борьбы с последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Предположительно, Сенат проголосует за указанный пакет помощи в среду 25 марта, после чего его примеру последует Палата представителей.

Лидер Демократической партии Сената Чак Шумер назвал эту сумму "крупнейшим спасательным пакетом в американской истории".

В свою очередь, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл рассказал, что финансовый пакет рассчитан помочь американцам во время массовых увольнений, увеличить страхование по безработице и предоставить большие кредиты малым предприятиям.

Текст законодательного акта должен был быть доступен не позднее среды, 25 марта.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, экономика США, возможно, движется в сторону рецессии.

Также РБК-Украина сообщало, что для стимулирования экономики страны, администрация Трампа обратилась к Конгрессу с первоначальной просьбой о выделении 850 млрд долларов.

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