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Россия в Крыму построила новый военный лагерь, - Spiegel

Автор: Дмитрий Левицкий

Россия разместила на территории оккупированного Крыма новый военный лагерь. Спутниковые снимки зафиксировали огромный российский военный лагерь на востоке Крымского полуострова.

Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Как показывают спутниковые снимки, которые оказались в распоряжении Spiegel, российская военная база расположена примерно в 15 марта в этом районе ничего не было, а уже 2 апреля спутник зафиксировал там транспортные средства и надстройки.

Фото: главный лагерь (Spiegel)

А спутниковый снимок от 13 апреля показывает, что в том районе, кроме сооружений в огражденных зонах, находится еще по меньшей мере тысяча военных машин. Также на снимке видно, что кроме главного лагеря, на запад от него построен меньший лагерь.

Фото: меньший российский лагерь (Spiegel)

Напомним, в начале апреля Россия начала стягивать к украинской границе, а также в оккупированный Крым свои войска. На этой неделе оккупанты перебросили в Крым целую эскадрилью штурмовиков Су-25.

Как заявлял министр обороны Андрей Таран, Россия может напасть на Украину с территории Крыма, чтобы решить вопрос водоснабжения.

В то же время украинская армия сообщает, что признаков подготовки России к наступлению на Украину пока что нет.

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