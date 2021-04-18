Росія в Криму побудувала новий військовий табір, - Spiegel

Росія розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір. Супутникові знімки зафіксували величезний російський військовий табір на сході Кримського півострову.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel .

А супутниковий знімок від 13 квітня показує, що в тому районі, крім споруд в огороджених зонах, перебуває ще щонайменше тисяча військових машин. Також на знімку видно, що крім головного табору, на захід від нього побудовано менший табір.

Як показують супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні Spiegel, російська військова база розташована приблизно за Ще 15 березня в цьому районі нічого не було, а вже 2 квітня супутник зафіксував там транспортні засоби та надбудови.

Нагадаємо, на початку квітня Росія почала стягувати до українського кордону, а також в окупований Крим свої війська. Цього тижня окупанти перекинули в Крим цілу ескадрилью штурмовиків Су-25.

Як заявляв міністр оборони Андрій Таран, Росія може напасти на Україну з території Криму, щоб вирішити питання водопостачання.

Водночас українська армія повідомляє, що ознак підготовки Росії до наступу на Україну поки що немає.