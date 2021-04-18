Росія в Криму побудувала новий військовий табір, - Spiegel

Росія розмістила на території окупованого Криму новий військовий табір. Супутникові знімки зафіксували величезний російський військовий табір на сході Кримського півострову.
Про це повідомляє німецьке видання Spiegel.
Як показують супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні Spiegel, російська військова база розташована приблизно за Ще 15 березня в цьому районі нічого не було, а вже 2 квітня супутник зафіксував там транспортні засоби та надбудови.
Фото: головний табір (Spiegel)
А супутниковий знімок від 13 квітня показує, що в тому районі, крім споруд в огороджених зонах, перебуває ще щонайменше тисяча військових машин. Також на знімку видно, що крім головного табору, на захід від нього побудовано менший табір.
Фото: менший російський табір (Spiegel)
Нагадаємо, на початку квітня Росія почала стягувати до українського кордону, а також в окупований Крим свої війська. Цього тижня окупанти перекинули в Крим цілу ескадрилью штурмовиків Су-25.
Як заявляв міністр оборони Андрій Таран, Росія може напасти на Україну з території Криму, щоб вирішити питання водопостачання.
Водночас українська армія повідомляє, що ознак підготовки Росії до наступу на Україну поки що немає.