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Россия в Крыму начала проверку сил и отрабатывает наступление

Автор: РБК-Украина

Россия стягивает войска к украинской границе, а также начала проверку сил Черноморского флота в оккупированном Крыму. В том числе, отрабатываются наступательные операции.

Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что сегодня началась проверка сил Черноморского флота за зимний период обучения. Командование оценит качество организации боевой подготовки и слаженности подразделений флота, состояние вооружения и военной техники.

Военных задействуют в тактических учениях, в ходе которых командиры подразделений продемонстрируют "свою самостоятельность в решении общего замысла боя, способность принимать нестандартные и неожиданные для противника решения, позволяющие захватить и удерживать инициативу в бою".

Также сообщается, что флот совместно с морской и армейской авиацией, сухопутными войсками и ПВО отработают наступление и оборону квадрата.

Напомним, ранее в Вооруженных силах Украины заявили, что Россия стягивает войска ближе к украинской границе.

Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это и заявил, что Москва продолжает "играть мускулами" на границе. В то же время он подчеркнул, что украинская сторона готова к любым провокациям.

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