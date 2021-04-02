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РФ не заинтересована в военном конфликте с Украиной, - МИД России

Новина українською → Москва, Пятница 02 апреля 2021 12:23
РФ не заинтересована в военном конфликте с Украиной, - МИД России Фото: замглавы МИД России Андрей Руденко (mid.ru)
Автор: РБК-Украина

Разговоры о том, что Россия стягивает войска к украинской границе, чтобы спровоцировать конфликт, являются примером фейка. Москва якобы не заинтересована в военном конфликте с Киевом.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, передает "РИА Новости".

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - сказал Руденко.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила на пограничных территориях восточной Украины 28 батальонных тактических групп, и в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.

По его словам, разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021".

Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это и заявил, что Россия продолжает "играть мускулами" на границе. В то же время он подчеркнул, что украинская сторона готова к любым провокациям.

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