РФ не заинтересована в военном конфликте с Украиной, - МИД России

Разговоры о том, что Россия стягивает войска к украинской границе , чтобы спровоцировать конфликт, являются примером фейка. Москва якобы не заинтересована в военном конфликте с Киевом.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Сергей Руденко, передает "РИА Новости" .

"Я уверен, что все разговоры о каком-то грядущем конфликте Украины с Россией - это пример очередного фейка, который распространяют в первую очередь украинские власти. Россия не заинтересована в конфликте с Украиной каком-либо, тем более военном", - сказал Руденко.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия сосредоточила на пограничных территориях восточной Украины 28 батальонных тактических групп, и в ближайшее время их количество увеличится еще на 25 групп.

По его словам, разворачивание войск происходит в Брянске, Воронежской области и в оккупированном Крыму под видом подготовки к учениям "Запад 2021".

Украинский президент Владимир Зеленский уже отреагировал на это и заявил, что Россия продолжает "играть мускулами" на границе. В то же время он подчеркнул, что украинская сторона готова к любым провокациям.