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Росія в Криму почала перевірку сил та відпрацьовує наступ

Автор: РБК-Україна

Росія стягує війська до українського кордону, а також почала перевірку сил Чорноморського флоту в окупованому Криму. Зокрема, відпрацьовуються наступальні операції.

Про це пише "РИА Новости".

Повідомляється, що сьогодні розпочалась перевірка сил Чорноморського флоту за зимовий період навчання. Командування оцінить якість організації бойової підготовки та злагодженості підрозділів флоту, стан озброєння та військової техніки.

Військових задіють у тактичних навчаннях, в ході яких командири підрозділів продемонструють "свою самостійність у вирішенні загального задуму бою, здатність приймати нестандартні і несподівані для противника рішення, що дозволяють захопити та утримувати ініціативу в бою".

Також повідомляється, що флот спільно з морською і армійською авіацією, сухопутними військами і ППО відпрацюють наступ і оборону квадрата.

Нагадаємо, раніше в Збройних силах України заявили, що Росія стягує війська ближче до українського кордону.

Український президент Володимир Зеленський вже відреагував на це і заявив, що Москва продовжує "грати м'язами" на кордоні. У той же час він підкреслив, що українська сторона готова до будь-яких провокацій.

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