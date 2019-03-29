РФ в Крыму дискредитирует международную борьбу с терроризмом, - Ельченко

Репрессии, совершаемые российскими оккупационными властями в Крыму против крымскотатарского населения, являются дискредитацией Кремлем международных усилий по борьбе с терроризмом. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко во время выступления в Совете безопасности организации, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Россия, как государство-агрессор, дискредитирует международные усилия по борьбе с терроризмом путем фабрикации в оккупированном Крыму фейковых обвинений в террористической деятельности и вынесения незаконных судебных решений в отношении невиновных людей", - заявил Ельченко на дебатах по борьбе с финансированием терроризма.

Постпред Украины напомнил, что только накануне, в день пятой годовщины принятия резолюции ГА ООН о территориальной целостности Украины, российская оккупационная власть вновь прибегла к преследованию крымских татар, обвинив их в террористической деятельности.

"Учитывая, что исламский экстремизм никогда не был частью истории Крымского полуострова до российской оккупации, а также то количество раз, с которым оккупационная власть выдвигает эти обвинения для оправдания обысков и задержаний крымских татар, возникают веские основания считать это поводом для дискриминации", - заявил Ельченко

Он также добавил, что Россия "грубо нарушает Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации".