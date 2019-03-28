ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма

Новости » Политика    28.03.2019 - 21:09
Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма
Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)

Резолюция представляет собой объемный документ, состоящий из 38 пунктов

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Резолюция представляет собой объемный документ, состоящий из 38 пунктов.

Утвержденная Францией резолюция, одобренная в четверг, 28 марта, обязывает все страны обеспечить, чтобы их внутренние законы были достаточными для судебного преследования и наказания тех, кто несет ответственность за прямое или косвенное финансирование "террористических организаций или отдельных террористов для любых целей".

Также требуется, чтобы 193 государства-члена ООН обеспечили, чтобы все меры, принимаемые ими для борьбы с терроризмом и его финансированием, соответствовали нормам международного гуманитарного права, прав человека и беженского права.

Совет Безопасности рассматривал вопросы финансирования терроризма в резолюциях после террористических атак 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Сирии предлагают созвать внеочередное заседание Совбеза международной организации из-за признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Кроме того, Украина предложила лишить Российскую Федерацию права вето при обсуждении в Совбезе ООН вопросов, касающихся российской агрессии против Украины.

Сирия созывает заседание СБ ООН В Уганде после употребления гумпомощи ООН госпитализированы 160 человек
Выборы 2019 Выборы 2019: главные новости дня Рейтинги кандидатов
Новости Украины ООНТерроризм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь