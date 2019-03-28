Совбез ООН принял резолюцию по борьбе с финансированием терроризма

Фото: заседание Совбеза ООН (unmultimedia.org)

Резолюция представляет собой объемный документ, состоящий из 38 пунктов

Совет Безопасности ООН единогласно принял предложенную Францией резолюцию по противодействию финансированию и содействию террористическим организациям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Резолюция представляет собой объемный документ, состоящий из 38 пунктов.

Утвержденная Францией резолюция, одобренная в четверг, 28 марта, обязывает все страны обеспечить, чтобы их внутренние законы были достаточными для судебного преследования и наказания тех, кто несет ответственность за прямое или косвенное финансирование "террористических организаций или отдельных террористов для любых целей".

Также требуется, чтобы 193 государства-члена ООН обеспечили, чтобы все меры, принимаемые ими для борьбы с терроризмом и его финансированием, соответствовали нормам международного гуманитарного права, прав человека и беженского права.

Совет Безопасности рассматривал вопросы финансирования терроризма в резолюциях после террористических атак 11 сентября 2001 года в Соединенных Штатах Америки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что власти Сирии предлагают созвать внеочередное заседание Совбеза международной организации из-за признания Вашингтоном суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Кроме того, Украина предложила лишить Российскую Федерацию права вето при обсуждении в Совбезе ООН вопросов, касающихся российской агрессии против Украины.