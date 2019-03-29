РФ в Криму дискредитує міжнародну боротьбу з тероризмом, - Єльченко

Репресії, вчинені російськими окупаційними властями в Криму проти кримськотатарського населення, є дискредитацією Кремлем міжнародних зусиль з боротьби з тероризмом. Про це заявив постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час виступу в Раді безпеки організації, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Росія, як держава-агресор, дискредитує міжнародні зусилля з боротьби з тероризмом шляхом фабрикації в окупованому Криму фейкових звинувачення у терористичній діяльності та винесення незаконних судових рішень щодо невинних людей", - заявив Єльченко на дебатах із боротьби з фінансуванням тероризму.

Постпред України нагадав, що лише напередодні, в день п'ятої річниці ухвалення резолюції ГА ООН щодо територіальної цілісності України, російська окупаційна влада знову вдалася до переслідування кримських татар, звинувативши їх у терористичній діяльності.

"Враховуючи, що ісламський екстремізм ніколи не був частиною історії Кримського півострова до російської окупації, а також ту кількість разів, з якою окупаційна влада висуває ці звинувачення для виправдання обшуків і затримань кримських татар, є вагомі підстави вважати це приводом для дискримінації", - заявив Єльченко

Він також додав, що Росія "грубо порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації"