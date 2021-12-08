UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем, - МИД Германии

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем. Она также призвала задуматься над тем, как справиться с этой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бербок по случаю ее вступления в должность главы МИД Германии.

"Мы должны понимать то, что такие игроки, как Китай, Россия и другие страны, извлекают выгоду другим способом, нежели путем, который мы считаем приемлемым", - сказала Бербок.

Она добавила, что в связи с этим необходимо задуматься над тем, как справиться с конкуренцией со стороны этих стран. Министр также призвала не допустить раскола мирового сообщества на непримиримые лагеря.

Напомним, 8 декабря в Германии присягу приняло новое правительство во главе с Олафом Шольцем.

Отметим, впервые в истории Германии пост министра иностранных дел заняла женщина - Анналена Бербок.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияКитайРоссийская Федерация