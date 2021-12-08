Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем, - МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что Россия и Китай извлекают выгоду неприемлемым путем. Она также призвала задуматься над тем, как справиться с этой проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Бербок по случаю ее вступления в должность главы МИД Германии.

"Мы должны понимать то, что такие игроки, как Китай, Россия и другие страны, извлекают выгоду другим способом, нежели путем, который мы считаем приемлемым", - сказала Бербок.

Она добавила, что в связи с этим необходимо задуматься над тем, как справиться с конкуренцией со стороны этих стран. Министр также призвала не допустить раскола мирового сообщества на непримиримые лагеря.