Новое правительство Германии приняло присягу
В Германии приступает к исполнению своих обязанностей новая правительственная коалиция. Правительство новоназначенного канцлера Олафа Шольца приняло присягу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.
Так, сначала 63-летний социал-демократ Олаф Шольц принял присягу, а после него - правительство.
"После канцлера Олафа Шольца его министры также приняли присягу. Новое правительство официально пришло к власти. Оно теперь может занять место на скамье правительства в Бундестаге. Таким образом, последний вопрос повестки дня собрания закрыт, собрание завершилось", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня, 8 декабря Бундестаг утвердил нового канцлера Германии. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.
Добавим, ранее Олаф Шольц объявил, кому именно из его Социал-демократической партии отойдут министерские портфели.
В частности, один лидер "зеленых" Анналена Бербок станет першою в истории Германии женщиной на посту министра иностранных дел.