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Росія і Китай отримують вигоду неприйнятним шляхом, - МЗС Німеччини

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Росія і Китай отримують вигоду неприйнятним шляхом. Вона також закликала задуматися над тим, як впоратися з цією проблемою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бербок з нагоди її вступу на посаду глави МЗС Німеччини.

"Ми повинні розуміти те, що такі гравці, як Китай, Росія та інші країни, отримують вигоду іншим способом, ніж шляхом, який ми вважаємо прийнятним", - сказала Бербок.

Вона додала, що у зв'язку з цим необхідно задуматися над тим, як впоратися з конкуренцією з боку цих країн. Міністр також закликала не допустити розколу світової спільноти на непримиренні табори.

Нагадаємо, 8 грудня у Німеччині присягу прийняв новий уряд на чолі з Олафом Шольцем.

Зазначимо, вперше в історії Німеччині посаду міністра закордонних справ зайняла жінка - Анналена Бербок.

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