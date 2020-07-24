Россия, Китай и Иран угрожают американским выборам, - контрразведка США

Спецслужбы США фиксируют попытки иностранного вмешательства в американские выборы. Основную обеспокоенность вызывают действия России, Китая и Ирана.

Об этом заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина, сообщает Голос Америки.

"Наши противники стремятся скомпрометировать частные коммуникации политических кампаний в США, кандидатов и другие политические цели. Они также стремятся поставить под угрозу нашу избирательную инфраструктуру, и мы продолжаем отслеживать злонамеренных киберсубъектов, пытающихся получить доступ к сетям штатов и к федеральным сетям, включая тех, кто отвечает за управление выборами", - отметил он.

По словам Эванины, Китай, Россия и Иран продолжают использовать меры влияния в социальных и традиционных медиа, стремясь повлиять на предпочтения избирателей США, изменить политику, усилить раздор и подорвать доверие к американскому демократическому процессу.

Отмечается, что Китай усиливает попытки влиять на политическую обстановку в Соединенных Штатах, оказывать давление на политических деятелей, которые, по его мнению, противодействуют интересам Китая. Пекин признает, что его усилия могут повлиять на президентскую гонку.

Постоянная цель России - ослабить США и уменьшить их глобальную роль. Используя ряд средств, включая интернет-троллей, Москва продолжает распространять дезинформацию в Соединенных Штатах, стремясь подорвать доверие к демократическому процессу и очернить тех, кого она считает антироссийским "истеблишментом" в Америке.

По данным контрразведки США, Иран стремится подорвать демократические институты в США и расколоть страну накануне выборов. Усилия Ирана сосредоточены вокруг влияния в Интернете, такого как распространение дезинформации антиамериканского контента.

Эванина призвал американцев критически относиться к потреблению информации, проверять источники, прежде чем делать репосты или распространять сообщения, соблюдать правила кибергигиены и медиаграмотности, а также сообщать властям о подозрительной деятельности, связанной с выборами.

Он также призвал к общегосударственному подходу в защите американской системы выборов и заявил, что национальная контрразведка будет и дальше делать все необходимое для нейтрализации иностранных угроз.

Напомним, представители Демократической партии США обратились в ФБР с просьбой незамедлительно провести брифинг о возможном вмешательстве в выборы в США, так как они осведомлены "о конкретных серьезных угрозах".

Также РБК-Украина писало, что кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что получил информацию о том, что РФ и Китай продолжают попытки вмешательства в предстоящие выборы.

Ранее экс-глава ЦРУ заявил, что Россия повлияла на избирателей на президентских выборах в США в 2016 году.