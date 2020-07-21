Демократы США заявили об угрозе выборам и обратились к ФБР

Фото: Конгресс США (roskam.house.gov)

Они призвали ФБР провести брифинг о вмешательстве в выборы

Представители Демократической партии США обратились в ФБР с просьбой незамедлительно провести брифинг о возможном вмешательстве в выборы в США. По их словам, они осведомлены "о конкретных серьезных угрозах".

Об этом говорится в письме на имя директора ФБР Кристофера Рэя, передает StarTribune.

Они отметили, что из-за угрозы, необходимо, чтобы до конца июля ФБР провело секретный брифинг, посвященный угрозам в отношении всех членов конгресса, и чтобы Рэй нашел для этого время в расписании уже до конца понедельника.

"Мы глубоко обеспокоены, в частности, тем, что Конгресс, по-видимому, может стать целью согласованной иностранной кампании по вмешательству, целью которой является усиление дезинформации, чтобы повлиять на деятельность Конгресса, общественные дебаты и президентские выборы в ноябре", - говорится в письме.

ФБР заявило, что получило письмо, но отказалось от дальнейших комментариев.

Отметим, ранее министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что Россия пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по данным фактам начато уголовное расследование.

Напомним, Россия периодически вмешивается во внутренние дела множества стран, что подтверждают заявления этих государств.

Так было, в частности, во время прошлых президентских выборов в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, РФ неоднократно совершала информационные и кибератаки, например, на бундестаг Германии.