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Россия повлияла на избирателей на президентских выборах в США, - экс-глава ЦРУ

Новости » Политика     31.10.2019 - 11:42
Россия повлияла на избирателей на президентских выборах в США, - экс-глава ЦРУ
Иллюстративное фото (GettyImages)

Россия могла повлиять на исход президентских выборов 2016 года

Некоторые американские избиратели изменили свою позицию в результате российской кампании по оказанию влияния на выборах в США в 2016 году. Об этом заявил бывший глава ЦРУ Джон Бреннан, передает Reuters.

Выступая в Национальном пресс-клубе в Вашингтоне, Бреннан сказал, что лично он уверен, что российские усилия изменили мнение по крайней мере одного избирателя.

"Был ли это один избиратель или миллион избирателей, я не знаю", – добавил он.

Бреннан, который возглавлял ЦРУ в 2013-2017 годах при администрации Барака Обамы, подчеркнул, что он выступает от своего имени, отметив при этом, что ЦРУ "не оценивало" влияние российских усилий на голосование.

Но определенный эффект они, несомненно, произвели, и, возможно, повлияли на конечный результат - избрание президентом Дональда Трампа, считает он.

"Сколько человек, в каких штатах, я не знаю. Изменило ли это результаты выборов, я не знаю", - сказал Бреннан.

Комментарии Бреннана контрастировали с выводами, опубликованными после нескольких официальных расследований взломов компьютерных сетей, утечек и кампании по оказанию влияния, совершенных российскими хакерами в преддверии президентских выборов в США в 2016 году.

Американские официальные лица, как правило, проявляют осторожность и не выступают с публичными оценками по поводу возможного изменения позиций избирателей под влиянием действий России.

Напомним, по словам экпертов по кибербезопасности, вмешаться в выборы президента США в 2020 году могут не только со стороны России, как это было раньше.

В частности, речь идет о Китае и Иране, чьи попытки повлиять на результат голосования на промежуточных выборах в Штатах были зафиксированы ранее. На прошлой неделе также высокопоставленный сотрудник ФБР заявил о том, что наибольшее беспокойство в этом плане вызывает Пекин.

Также РБК-Украина сообщало, что проверка по расследованию спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США приобрела статус уголовного дела. Данный шаг позволит прокурору Джону Дарему, руководящему процессом, вызывать свидетелей в суд для дачи показаний и запрашивать документы. Кроме того, он сможет собрать большое жюри и выдвигать обвинения.

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