Россия изображает Украину агрессором, чтобы оправдать будущие военные акции, - США

Россия пытается представить Украину агрессором, чтобы оправдать свои будущие военные акции. При этом Москва вынашивает планы по дестабилизации Украины изнутри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию госсекретаря США Энтони Блинкена .

По его словам, США обеспокоены данными о том, что Россия разработала планы по агрессии против Украины. При этом Москва рассчитывает дестабилизировать обстановку в стране изнури, а также готовит крупномасштабные военные операции.

Блинкен напомнил, что аналогичный сценарий Россия реализовала в Украине в 2014 году.

"Они (Россия, - ред.) активизировали распространение дезинформации, изображая Украину агрессором, чтобы оправдать запланированные военные акции", - подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь уточнил, что в последние дни наблюдается более чем десятикратный прирост пропаганды против Украины в соцсетях. Блинкен добавил, что последний раз такая активность России в информационном пространстве наблюдалась в 2014 году перед вторжением на украинскую территорию.