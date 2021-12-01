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Росія зображує Україну агресором, щоб виправдати майбутні військові акції, - США

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Рига, Середа 01 грудня 2021 17:11
Росія зображує Україну агресором, щоб виправдати майбутні військові акції, - США Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Росія намагається представити Україну агресором, щоб виправдати свої майбутні військові акції. При цьому Москва виношує плани з дестабілізації України зсередини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію держсекретаря США Ентоні Блінкена.

За його словами, США стурбовані даними про те, що Росія розробила плани щодо агресії проти України. При цьому Москва розраховує дестабілізувати обстановку в країні, а також готує великомасштабні військові операції.

Блінкен нагадав, що аналогічний сценарій Росія реалізувала в Україні у 2014 році.

"Вони (Росія, - ред.) активізували поширення дезінформації, зображуючи Україну агресором, щоб виправдати заплановані військові акції", - підкреслив Блінкен.

Держсекретар уточнив, що в останні дні спостерігається більш ніж десятикратний приріст пропаганди проти України в соцмережах. Блінкен додав, що останній раз така активність Росії в інформаційному просторі спостерігалася у 2014 році перед вторгненням на українську територію.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про готовність країн-учасниць Альянсу ввести проти Росії санкціїі, в тому числі у разі агресії проти України.

Зазначимо, за даними української розвідки Росія зосередила понад 92 тисячі військових навколо кордонів України і готується до вторгнення в кінці січня-початку лютого.

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Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
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