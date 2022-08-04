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Россия использует Запорожскую АЭС для запугивания Запада, - ISW

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Энергодар, Четверг 04 августа 2022 07:04
Россия использует Запорожскую АЭС для запугивания Запада, - ISW Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты, вероятно, используют Запорожскую АЭС в Энергодаре, чтобы сыграть на страхах Запада перед ядерной катастрофой в Украине в попытке ослабить волю западных стран оказать военную поддержку украинскому контрнаступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

По оценке экспертов ISW, российские войска, возможно, хранят тяжелую военную технику на Запорожской АЭС, чтобы защитить ее от украинских ударов.

Ключевые выводы аналитиков ISW:
  • Российские войска, вероятно, используют украинскую Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) в Энергодаре, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине, пытаясь таким образом снизить желание западных государств оказывать военную поддержку украинскому контрнаступлению.
  • Российские войска, вероятно, подожгли тюремный комплекс, где содержали украинских военнопленных в оккупированной Донецкой области, но обвинили Украину в якобы высокоточном ударе с использованием западного военного оборудования, что, вероятно, усугубит нерешительность США по продолжению предоставления Украине HIMARS.
  • Москва, по всей вероятности, продолжает пытаться усилить свои отношения с Тегераном, чтобы обеспечить беспилотники для использования в Украине.
  • Захватчики совершили ограниченную наземную атаку северо-западнее Славянска и продолжили наступление на Бахмут с северо-востока, востока и юго-востока.
  • Российские войска предпочитают фронтальное наступление на Авдеевку и не смогли закрепиться в Песках.
  • Сообщается, что российские войска формируют ударную группировку для предотвращения контрнаступления украинских войск на севере Херсона или контратаки против них.
  • Российские оккупационные власти могут разрешить как личное, так и онлайн-голосование на будущих псевдореферендумах по присоединению оккупированных украинских территорий к России, что позволит России откровеннее фальсифицировать выборы.

Напомним, ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.

Также мы писали, что, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Москва использует Запорожскую АЭС в качестве "ядерного щита" при ударах по украинским военным и мирным объектам.

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