Росія використовує Запорізьку АЕС для залякування Заходу, - ISW

Російські окупанти, ймовірно, використовують Запорізьку АЕС в Енергодарі, щоб зіграти на страхах Заходу перед ядерною катастрофою в Україні в спробі послабити волю західних країн надати військову підтримку українському контрнаступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінкою експертів ISW, російські війська, можливо, зберігають важку військову техніку на Запорізькій АЕС, щоб захистити її від українських ударів.

Ключові висновки аналітиків ISW:

Російські війська, ймовірно, використовують українську Запорізьку атомну електростанцію (АЕС) в Енергодарі, щоб зіграти на побоюваннях Заходу з приводу ядерної катастрофи в Україні, намагаючись таким чином знизити бажання західних держав надавати військову підтримку українському контрнаступу.

Російські війська, ймовірно, підпалили тюремний комплекс, де утримували українських військовополонених в окупованій Донецькій області, але звинуватили Україну в нібито високоточному ударі з використанням Західного військового обладнання, що, ймовірно, посилить нерішучість США щодо продовження надання Україні HIMARS.

Москва, ймовірно, продовжує намагатися посилити свої відносини з Тегераном, щоб забезпечити безпілотники для використання в Україні.

Загарбники здійснили обмежену наземну атаку на північний захід від Слов'янська і продовжили наступ на Бахмут з північного сходу, сходу і південного сходу.

Російські війська віддають перевагу фронтальному наступу на Авдіївку і не змогли закріпитися в Пісках.

Повідомляється, що російські війська формують ударне угруповання для запобігання контрнаступу українських військ на півночі Херсона або контратаки проти них.

Російська окупаційна влада може дозволити як особисте, так і онлайн-голосування на майбутніх псевдореферендумах щодо приєднання окупованих українських територій до Росії, що дозволить Росії відвертіше фальсифікувати вибори.

Нагадаємо, раніше гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що готовий відвідати Запорізьку АЕС.

Також ми писали, що, за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.

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