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Россия использует украинские предприятия для ремонта военной техники, - Генштаб

Фото: Россия использует украинские предприятия для ремонта военной техники (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты начали ремонтировать поврежденную военную технику на украинских предприятиях. Известно о случае ремонта в цехах Бериславского машиностроительного завода.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"В отдельных населенных пунктах враг организует восстановление поврежденной военной техники на мощностях местных предприятий. Так, ремонт военной техники обнаружен в городе Берислав в цехах Бериславского машиностроительного завода", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно СБУ помешала России обойти международные санкции по ремонту самолетов типа "Ан". Для этого была заблокирована деятельность одной из компаний из стран Ближнего Востока.

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