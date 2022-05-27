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Планировала обслуживать самолеты России: СБУ заблокировала деятельность зарубежной компании

Новина українською →
Пятница 27 мая 2022 14:37
Планировала обслуживать самолеты России: СБУ заблокировала деятельность зарубежной компании Фото: СБУ заблокировала деятельность зарубежной компании, которая планировала обслуживать грузовые самолеты России (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Служба безопасности Украины помешала России обойти санкции, касающиеся ремонта самолетов типа "Ан". Заблокировала деятельность одной из компаний из стран Ближнего Востока.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

СБУ установила, что Россия зарегистрировала фирму в одной из страны Ближнего Востока, которая якобы не имеет никакого отношения к Москве. Страна оккупант планировала "легально" обслуживать тяжелые транспортные самолеты.

"Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение, профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для иностранного "посредника" страны-агрессора", - пишет пресс-служба СБУ.

СБУ заблокировала возможность для России ремонтировать свои грузовые самолеты, которые были произведены по лицензии ГП "Антонов".

Это, со своей стороны, ударит по логистике страны-оккупанта, поскольку она использовала более 10 судов типа "Ан-124" для перевозки военных и тяжелой техники во время войны против Украины.

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