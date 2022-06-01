Росія використовує українські підприємства для ремонту військової техніки, - Генштаб

Російські окупанти почали ремонтувати пошкоджену військову техніку на українських підприємствах. Відомо про випадок ремонту в цехах Бериславського машинобудівного заводу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав в цехах Бериславського машинобудівного заводу", - пише пресслужба Генштабу.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно СБУ завадила Росії обійти міжнародні санкції щодо ремонту літаків типу "Ан". Для цього було заблоковану діяльність однієї з компаній із країн Близького сходу.

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