Россия использует в Украине вооружение с западными компонентами, - Reuters

С начала военного вторжения России украинские военные захватили или вернули с поля боя неповрежденное или частично поврежденное российское оружие. При разборке 27 единиц этого оружия и военных систем, от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны, было обнаружено, что они состоят преимущественно из западных компонентов.

Около двух третей компонентов были произведены американскими компаниями Analog Devices и Texas Instruments. Другие компоненты были произведены компаниями из Японии, Южной Кореи, Великобритании, Германии, Швейцарии и Нидерландов.

Хотя многие из иностранных компонентов находятся в повседневных бытовых товарах, таких как микроволновые печи, которые не подлежат экспортному контролю, однако усиление экспортных ограничений и контроля за их соблюдением может затруднить для России пополнение арсенала оружия, такого как крылатые ракеты.

Так, российская крылатая ракета 9М727 содержала 31 иностранный компонент. Эти компоненты были изготовлены такими компаниями, как американские Texas Instruments Inc и Advanced Micro Devices Inc, а также Cypress Semiconductor, которая в настоящее время принадлежит немецкой компании Infineon AG.

При этом российская крылатая ракета Х-101, которая использовалась для нанесения ударов по украинским городам, включая Киев, также имела 31 иностранный компонент с деталями, произведенными компаниями, включая американскую корпорацию Intel и принадлежащую AMD компанию Xilinx.

В компаниях заявили, что они соблюдают торговые санкции и прекратили продажу компонентов в Россию.

Многие из иностранных компонентов стоят всего несколько долларов, и российские компании могли бы приобрести их до начала вторжения в Украину через интернет через отечественных или международных дистрибьюторов, поскольку они могут быть использованы в невоенных целях.

Однако более 80 микросхем западного производства находились под экспортным контролем США по крайней мере с 2014 года, что означает, что для их поставки в Россию потребовалась бы лицензия.

Результаты расследования показывают, что российские военные по-прежнему зависят от иностранных микросхем для всего - от тактических радиостанций до беспилотников и высокоточных боеприпасов дальнего действия, и что западные правительства не спешили ограничивать доступ России к этим технологиям, особенно после вторжения президента Владимира Путина в Крым в 2014 году.