Росія використовує в Україні озброєння із західними компонентами, - Reuters

З початку військового вторгнення Росії українські військові захопили або повернули з поля бою неушкоджену або частково пошкоджену російську зброю. При розбиранні 27 одиниць цієї зброї і військових систем, від крилатих ракет до систем протиповітряної оборони, було виявлено, що вони складаються переважно із західних компонентів.

Близько двох третин компонентів були вироблені американськими компаніями Analog Devices і Texas Instruments. Інші компоненти були вироблені компаніями з Японії, Південної Кореї, Великобританії, Німеччини, Швейцарії та Нідерландів.

Хоча багато з іноземних компонентів знаходяться в повсякденних побутових товарах, таких як мікрохвильові печі, які не підлягають експортному контролю, проте посилення експортних обмежень і контролю за їх дотриманням може ускладнити для Росії поповнення арсеналу зброї, такого як крилаті ракети.

Так, російська крилата ракета 9М727 містила 31 іноземний компонент. Ці компоненти були виготовлені такими компаніями, як американські Texas Instruments Inc і Advanced Micro Devices Inc, а також Cypress Semiconductor, яка в цей час належить німецькій компанії Infineon AG.

При цьому російська крилата ракета Х-101, яка використовувалася для ударів по українських містах, включаючи Київ, також мала 31 іноземний компонент з деталями, виробленими компаніями, включаючи американську корпорацію Intel і компанію Xilinx, що належить AMD.

У компаніях заявили, що вони дотримуються торгових санкцій і припинили продаж компонентів в Росію.

Багато хто з іноземних компонентів коштує всього кілька доларів, і російські компанії могли б придбати їх до початку вторгнення в Україну через Інтернет через вітчизняних або міжнародних дистриб'юторів, оскільки вони можуть бути використані в невійськових цілях.

Однак понад 80 мікросхем західного виробництва перебували під експортним контролем США принаймні з 2014 року, що означає, що для їх поставки в Росію потрібна була б Ліцензія.

Результати розслідування показують, що російські військові як і раніше залежать від іноземних мікросхем для всього - від тактичних радіостанцій до безпілотників і високоточних боєприпасів дальньої дії, і що західні уряди не поспішали обмежувати доступ Росії до цих технологій, особливо після вторгнення президента Володимира Путіна в Крим в 2014 році.