Росія штучно створює продовольчу кризу: Єрмак показав докази (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Офіса президента Андрія Єрмака.

"Наші воїни гасять пожежі, але «продовольчий тероризм» має бути зупинено. З нашими союзниками ми обговорюємо шляхи вирішення продовольчої кризи", - додав Єрмак.

За його словами, українським військовим окрім знищувати ворога, доводиться ще й гасити пожежі.

"Ті, хто створюють світову продовольчу кризу, намагаючись реконструювати Голодомор, хочуть також знищити український врожай", - розповів він.

Нагадаємо, як повідомлялося, російські війська знищили другий за розміром український зерновий термінал в Миколаєві, чим, за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля, наблизили світ до глобальної продовольчої кризи.

Додамо, як заявляв президент Володимир Зеленський, найкращими гарантіями для розблокування українських портів для вивезення зерна стане розміщення озброєння в Україні, зокрема протикорабельних систем.

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