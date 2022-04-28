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Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине, - Байден

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден заявил, что Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине. Он добавил, что Москва не может добиться поставленных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Байдена.

"Россия находится в отчаянном положении. Они понимают, что не смогут добиться поставленных целей. Мне кажется, это отражение этой неудачи", - сказал Байден.

По его словам, в неудачах России в Украине нет ничего удивительного. Москва не хочет признать, что украинский народ способен противостоять российской агрессии с помощью США и союзников.

"Они (Россия - ред.)утверждают, что Россия борется со всем НАТО. Они ищут оправдание своей неудачи", - добавил американский президент.

Напомним, ранее Москва обвинила страны Запада в "опосредованной войне" против России. Там пригрозили расширением войны за пределы Украины.

Война России против Украины идет 64-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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