Россия ищет оправдание своей неудачи в Украине, - Байден

"Россия находится в отчаянном положении. Они понимают, что не смогут добиться поставленных целей. Мне кажется, это отражение этой неудачи", - сказал Байден.

По его словам, в неудачах России в Украине нет ничего удивительного. Москва не хочет признать, что украинский народ способен противостоять российской агрессии с помощью США и союзников.

"Они (Россия - ред.)утверждают, что Россия борется со всем НАТО. Они ищут оправдание своей неудачи", - добавил американский президент.