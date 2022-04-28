Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні, - Байден

"Росія перебуває у відчайдушному становищі. Вони розуміють, що не зможуть домогтися поставлених цілей. Мені здається, це відображення цієї невдачі", - сказав Байден.

За його словами, в невдачах Росії в Україні немає нічого дивного. Москва не хоче визнати, що український народ здатний протистояти російській агресії за допомогою США і союзників.

"Вони (Росія - ред.) стверджують, що Росія бореться з усім НАТО. Вони шукають виправдання своєї невдачі", - додав американський президент.