Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Росія шукає виправдання своєї невдачі в Україні. Він додав, що Москва не може домогтися поставлених цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Байдена.
"Росія перебуває у відчайдушному становищі. Вони розуміють, що не зможуть домогтися поставлених цілей. Мені здається, це відображення цієї невдачі", - сказав Байден.
За його словами, в невдачах Росії в Україні немає нічого дивного. Москва не хоче визнати, що український народ здатний протистояти російській агресії за допомогою США і союзників.
"Вони (Росія - ред.) стверджують, що Росія бореться з усім НАТО. Вони шукають виправдання своєї невдачі", - додав американський президент.
Нагадаємо, раніше Москва звинуватила країни Заходу в" опосередкованій війні " проти Росії. Там пригрозили розширенням війни за межі України.
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