Daimler приостанавливает бизнес в Иране из-за санкций США

Автомобильный концерн прекратил ограниченные действия в Иране

Автомобилестроительный концерн Daimler приостанавливает бизнес в Иране из-за объявленных американских санкций. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что концерн решил приостановить расширение бизнеса в Иране после объявления о возобновлении санкций Вашингтона против Тегерана. В частности, в Daimler заявили, что "прекращают ограниченные действия в Иране".

Отметим, в начале 2016 года Daimler и иранская компания Iran Khodro Co заключили соглашение о создании совместного предприятия для производства и продажи грузовиков Mercedes-Benz. Кроме того, немецкий концерн планировал открыть свое представительство в Тегеране.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что с 6 августа Соединенные Штаты восстановили первую часть приостановленных ранее санкций против Ирана. При этом Госдепартамент подчеркнул, что Ирану не удастся обойти запреты на финансовые операции и продавать свою нефть.

Сегодня британский министр по делам Ближнего Востока и Северной Африки Алистер Берт отметил, что европейские компании смогут защититься от санкций США против Ирана. Он также добавил, что продолжать или прекратить сотрудничество с Ираном является индивидуальным коммерческим решением для любой компании.