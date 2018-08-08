Росія, Індія і Китай продовжить купувати нафту в Ірану всупереч санкціям

Введені США обмеження ускладнять здатність іноземних інвесторів вкладати гроші в нафтові родовища, розташовані в Ірані

Влада Китаю, Росії та Індії планують продовжувати купувати іранську нафту, незважаючи на санкції, які США ввели проти Ірану. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Повідомляється, що введені США санкції ускладнять здатність іноземних інвесторів вкладати гроші в нафтові родовища, розташовані в Ірані.

Видання пише, що азіатські нафтові інвестори в іранських проектах в останні місяці виявили, що вони не можуть покладатися на своїх звичайних банківських партнерів в Об'єднаних Арабських Еміратах для переказу коштів на проекти в Ірані.

За словами представників нафтових компаній і розробників нафтогазових родовищ, у зв'язку з ситуацією, що сталася затримка декількох угод на мільярди доларів.

Крім того, китайська Sinopec вела переговори про вкладення 3 млрд доларів в гігантське нафтове родовище в Тегерані. Зокрема, угода повинна була завершитися в липні, проте китайська компанія досі намагається знайти відповідні банківські канали для транзакції.

Аналогічні проблеми виникли у China National Petroleum Corp, яка планувала інвестувати 1 млрд доларів у проект видобутку іранського природного газу, однак тепер розглядає можливість виходу з угоди у зв'язку з санкціями США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автомобілебудівний концерн Daimler призупиняє бізнес в Ірані у зв'язку з оголошеними американськими санкціями.