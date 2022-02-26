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Россия имитирует воздушный бой над Чернобылем для провокаций в СМИ

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Чернобыль, Суббота 26 февраля 2022 12:05
Россия имитирует воздушный бой над Чернобылем для провокаций в СМИ Фото: Россия имитирует воздушный бой над Чернобылем для провокаций в СМИ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Войска РФ устроили имитацию воздушного боя над зоной, чтобы обвинить в этом украинцев. Таким образом они готовят ряд фейковых новостей для мировых СМИ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения.

"Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя. У нас есть информация о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. В Чернобыле нет наших войск. Украина не ведет боевых действий в Чернобыле", - говорится в заявлении.

Там также сообщили, что радиационный фон повышен в связи с передвижением военной техники захватчика.

"Работники предприятий зоны отчуждения до последнего оставались на объектах, ответственно выполняя свои функции обеспечения безопасности, физической защиты, несмотря на обстоятельства", - отмечается в сообщении.

В настоящее время о состоянии части работников, объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилищ радиоактивных отходов неизвестно.

Новость дополняется....

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