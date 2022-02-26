Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ

Війська РФ влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобильською зоною, аби звинуватити в цьому українців. Таким чином вони готують низку фейкових новин для світових ЗМІ.

"Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі", - йдеться в заяві.

Там також повідомили що радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.

"Працівники підприємств зони відчуження, до останнього залишалися на об'єктах, відповідально виконуючи свої функції забезпечення безпеки, фізичного захисту, не дивлячись на обставини", - зазначається в повідомленні.

Наразі стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий.