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Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ

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Чорнобиль, Субота 26 лютого 2022 12:05
Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ Фото: Росія імітує повітряний бій над Чорнобилем для провокацій в ЗМІ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Війська РФ влаштували імітацію повітряного бою над Чорнобильською зоною, аби звинуватити в цьому українців. Таким чином вони готують низку фейкових новин для світових ЗМІ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне агентство України з управління зоною відчуження.

"Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою. Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. В Чорнобилі немає наших військ. Держава Україна не веде бойових дій в Чорнобилі", - йдеться в заяві.

Там також повідомили що радіаційний фон підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.

"Працівники підприємств зони відчуження, до останнього залишалися на об'єктах, відповідально виконуючи свої функції забезпечення безпеки, фізичного захисту, не дивлячись на обставини", - зазначається в повідомленні.

Наразі стан частини працівників, об'єктів колишньої ЧАЕС, конфайнменту та сховищ радіоактивних відходів невідомий.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україна втратила контроль над Чорнобилем.

Також РБК-Україна писало про те, що українська влада поінформувала МАГАТЕ про захоплення Чорнобиля.

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