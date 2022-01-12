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Россия не имеет права это решать: Столтенберг о вступлении Украины в НАТО

Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация не имеет права влиять на вопрос вступления Украины в НАТО. Это будет решать только Альянс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга во время пресконференции.

По словам Столтенберга, Россия не распоряжается правом вето относительно политики открытых дверей Альянса и вопроса вступления Украины в НАТО.

"Что касается членства и политики открытых дверей - все страны-участницы НАТО привержены тому, что только Украина и 30 стран-участниц будут решать, когда Украина может вступить в НАТО. И, конечно, у России нет права вето по этому вопросу", - заявил Столтенберг.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Российская Федерация требует "железобетонных гарантий" от НАТО относительно невступления Украины в Альянс.

Между тем Соединенные Штаты Америки уверяют в том, что не разрешат другими странами закрывать двери в НАТО.

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НАТОРоссийская ФедерацияУкраинаЙенс Столтенберг