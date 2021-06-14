UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг

Автор: Дмитрий Левицкий

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно позиции России по поводу евроатлантической интеграции Украины. Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса по этому вопросу.

Об этом речь шла на брифинге Столтенберга после саммита НАТО.

"Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса", - заявил генсек Альянса.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

В то же время на сегодняшнем саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

Добавим, по результатам саммита лидеры государств НАТО опубликовали финальное коммюнике. С его главными тезисами вы можете ознакомиться на РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины НАТОРоссийская ФедерацияУкраинаЙенс Столтенберг