Россия не имеет права голоса в вопросе вступления Украины в НАТО, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг высказался относительно позиции России по поводу евроатлантической интеграции Украины . Столтенберг заявил, что Россия не имеет права голоса по этому вопросу.

Об этом речь шла на брифинге Столтенберга после саммита НАТО.

"Каждая страна имеет право выбора пути. Сигнал такой: Украина и 30 стран НАТО принимают решение, когда Украина станет членом НАТО. Россия не имеет здесь права голоса", - заявил генсек Альянса.

Напомним, недавно президент России Владимир Путин назвал вступление Украины в НАТО "красной линией" для Кремля. Он пояснил, что тогда ракеты до Москвы будут долетать быстрее, чем сейчас.

В то же время на сегодняшнем саммите лидеры государств Альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО после выполнения ПДЧ. В то же время НАТО призвало Украину к внедрению реформ.

Добавим, по результатам саммита лидеры государств НАТО опубликовали финальное коммюнике. С его главными тезисами вы можете ознакомиться на РБК-Украина.