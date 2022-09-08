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Россия игнорирует запросы Украины о депортированных детях

Фото: Россия игнорирует запросы Украины о депортированных детях (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская, Юлия Акимова

В России игнорируют запросы украинского обмудсмена о том, где сейчас находятся принудительно депортированные в РФ дети.

Об этом сообщила представитель Уполномоченного по соблюдению прав ребенка и семьи Аксана Филипишина, идет речь в материале РБК-Украина.

Несмотря на то, что в Россию или оккупированные российскими войсками территории Украины насильно вывезли уже более 7 тысяч детей, в РФ не идут на прямой контакт с украинским Офисом обмудсмена.

"На запросы украинской стороны Российская Федерация не отвечает, в том числе на запросы Уполномоченного по правам детей. Один запрос мы отправили еще в июне к Уполномоченному президента РФ по правам ребенка, запрос остался без ответа", - рассказала Филипишина.

В августе Офис омбудсмена предпринял очередную попытку связаться с Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, но ответа на запрос нет до сих пор.

Как сообщалось, Украина требует от России вернуть всех похищенных оккупантами детей их родителям или законным опекунам.

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 7 тысяч детей. Вернуть удалось пока лишь 51 несовершеннолетнего.

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