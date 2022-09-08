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Росія ігнорує запити України щодо депортованих дітей

Фото: Росія ігнорує запити України щодо депортованих дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська, Юлія Акімова

У Росії ігнорують запити українського обмудсмена про те, де зараз перебувають примусово депортовані діти до РФ.

Про це повідомила представник Уповноваженого з дотримання прав дитини та сім'ї Аксана Філіпішина, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Попри те, що в Росію чи окуповані російськими військами території України насильно вивезли вже понад 7 тисяч дітей, у РФ не йдуть на прямий контакт із українським Офісом обмудсмена.

"На запити української сторони Російська Федерація не відповідає, зокрема на запити Уповноваженого з прав дітей. Один запит ми надіслали ще у червні до Уповноваженого президента РФ з прав дитини, запит залишився без відповіді", - розповіла Філіпішина.

У серпні Офіс омбудсмена зробив чергову спробу зв'язатися з Уповноваженою з прав людини в РФ Тетяною Москальковою, але відповіді на запит досі немає.

Як повідомлялося, Україна вимагає від Росії повернути всіх викрадених окупантами дітей їхнім батькам або законним опікунам.

Нагадаємо, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 7 тисяч дітей. Повернути вдалося поки що лише 51 неповнолітнього.

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