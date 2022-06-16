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Россия не идет на встречу, однако время, чтобы избежать кризис, есть: Драги о блокировании портов

Фото: Марио Драги, премьер-министр Италии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европа должна начать действовать сообща, чтобы возобновить экспорт украинского зерна и избежать кризиса. Российская Федерация отказывается идти на встречу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Италии Марио Драги во время пресс-конференции лидеров ЕС в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Что касается отгрузки зерна и заблокированные суда в украинских портах, есть время, чтобы разблокировать порты. Урожай будет в сентябре, я думаю, мы можем сделать все возможное, чтобы не довести ситуацию до драматизма. Во избежание кризиса, мы должны обеспечить транспортировку зерна. Россия, К сожалению, не идет на встречу. Мы должны действовать все вместе, все европейцы", - заявил Драги.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция предлагает создать безопасный морской коридор без разминирования украинских портов.

Между тем Украина уже начала готовить альтернативный план на случай, если Россия будет продолжать блокировать порты.

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