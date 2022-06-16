Росія не йде на зустріч, однак час, щоб уникнути кризу, є: Драґі про блокування портів

Європа повинна почати діяти спільно, аби відновити експорт українського зерна й уникнути кризи. Російська Федерація відмовляється йти на зустріч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі під час пресконференції лідерів ЄС у Києві із президентом України Володимиром Зеленським.