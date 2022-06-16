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Росія не йде на зустріч, однак час, щоб уникнути кризу, є: Драґі про блокування портів

Фото: Маріо Драґі, прем'єр-міністр Італії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Європа повинна почати діяти спільно, аби відновити експорт українського зерна й уникнути кризи. Російська Федерація відмовляється йти на зустріч.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова прем'єр-міністра Італії Маріо Драґі під час пресконференції лідерів ЄС у Києві із президентом України Володимиром Зеленським.

"Що стосується відвантаження зерна і заблоковані судна в українських портах, є час, щоб розблокувати порти. Урожай буде у вересні, я думаю, ми можемо зробити все можливе, щоб не довести ситуацію до драматизму. Щоб уникнути кризи, ми маємо забезпечити транспортування зерна. Росія, на жаль, не йде на зустріч. Ми маємо діяти всі разом, всі європейці", - заявив Драґі.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина пропонує створити безпечний морський коридор без розмінування українських портів.

Тим часом Україна вже почала готувати альтернативний план на випадок, якщо Росія продовжуватиме блокувати порти.

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