ru ua
Ср, 15 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Турции заявили, что можно вывезти украинское зерно без разминирования портов

Новина українською →
Украина, Среда 15 июня 2022 16:58
В Турции заявили, что можно вывезти украинское зерно без разминирования портов Фото: Мевлют Чавушоглу (wikimedia.by.preiss.msc)
Автор: Евгений Прокопенко

Можно сформировать безопасные маршруты без разминирования украинских портов. Чтобы вывезти зерно нужен безопасный морской коридор.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Чавушоглу сказал журналистам, что "нужно некоторое время" для разминирования украинских портов. Чтобы его не терять можно создать безопасный морской коридор.

"Поскольку местоположение шахт известно, суда могли бы безопасно заходить и отправляться в порты без необходимости разминировать", - сказал он.

Чавушоглу ранее обсуждал этот план с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре на прошлой неделе. Лавров довольно презрительно предположил, что России не нужно предпринимать никаких действий для содействия экспорту украинского зерна, и что речь идет лишь о том, что украинская власть изымает шахты из своих вод.

Киев опасается, что разминирование вод откроет новую возможность для Черноморского флота России нанести удар по Украине с юга.

Напомним, в Британии считают, что вокруг Одесского порта надо создать одобренную ООН гуманитарную зону, чтобы обеспечить экспорт зерна.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
Третий "Рамштайн" по Украине: чего ждать от встречи министров
DAILY
Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что происходит в "Слуге народа" и как война изменила партию Зеленского