В Турции заявили, что можно вывезти украинское зерно без разминирования портов
Можно сформировать безопасные маршруты без разминирования украинских портов. Чтобы вывезти зерно нужен безопасный морской коридор.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Чавушоглу сказал журналистам, что "нужно некоторое время" для разминирования украинских портов. Чтобы его не терять можно создать безопасный морской коридор.
"Поскольку местоположение шахт известно, суда могли бы безопасно заходить и отправляться в порты без необходимости разминировать", - сказал он.
Чавушоглу ранее обсуждал этот план с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Анкаре на прошлой неделе. Лавров довольно презрительно предположил, что России не нужно предпринимать никаких действий для содействия экспорту украинского зерна, и что речь идет лишь о том, что украинская власть изымает шахты из своих вод.
Киев опасается, что разминирование вод откроет новую возможность для Черноморского флота России нанести удар по Украине с юга.
Напомним, в Британии считают, что вокруг Одесского порта надо создать одобренную ООН гуманитарную зону, чтобы обеспечить экспорт зерна.
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