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Россия держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер", - Генштаб

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Пятница 06 мая 2022 19:44
Россия держит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер", - Генштаб Фото: Россия хранит в Беларуси до восьми ракетных комплексов "Искандер" (wikimedia by Vitaly V. Kuzmin)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация держит на территории Беларуси восемь ракетных комплексов "Искандер". Страна-оккупант может применить их для нанесения ударов по территории Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Также, помимо ракетных комплексов, на территории Беларуси сохраняются до шести самолетов различных модификаций.

"В Республике Беларусь в настоящее время остаются подразделения вооруженных сил Российской Федерации в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и до шести самолетов различных модификаций, которые могут привлекаться к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам Александра Лукашенко, Беларусь, якобы, не планирует присоединяться к войне против Украины. Также он отметил, что так называемая "спецоперация" затянулась, однако он не может оценивать, идет ли она по плану Кремля.

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