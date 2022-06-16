UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия хочет взять под контроль ЗАЭС с 1 сентября

Фото: Запорожская АЭС (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты заявили работникам Запорожской атомной электростанции, что хотят с 1 сентября подчинить станцию "Росатому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом".

Отмечается, что оккупанты продолжают запугивать работников ЗАЭС и угрожать жителям Энергодара.

Так, 15 июня один из представителей оккупационной власти с позывным "Волга" сказал руководителям структурных подразделений ЗАЭС готовиться встречать новое руководство и работать по новым правилам.

"К сведению работников электростанции он довел информацию, что с 1 сентября 2022 года ЗАЭС полностью перейдет под контроль России и, соответственно, Росатома", - отмечается в сообщении.

Однако в "Энергоатоме" утверждают, что это заявление не имеет никакого отношения к реальности. Оккупанты не будут контролировать работу ЗАЭС.

Отмечается, что Запорожская АЭС работает и будет работать в украинской энергосистеме и в соответствии с украинским законодательством. Временный захват оккупантами станции никоим образом не означает ее передачу России.

Как сообщалось, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси может приехать на захваченную оккупантами ЗАЭС.

Кроме этого, на станции не хватает запчастей и материалов для ее безопасной работы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСЭнергоатом