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Росія хоче взяти під контроль ЗАЕС з 1 вересня

Фото: Запорізька АЕС (facebook com rostinfocom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Окупанти заявили працівникам Запорізької атомної електростанції, що хочуть з 1 вересня підпорядкувати станцію "Росатому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Енергоатом".

Зазначається, что окупанти продовжують залякувати працівників ЗАЕС та погрожувати жителям Енергодару.

Так, 15 червня одний з представників окупаційної влади з позивним "Волга" сказав керівникам структурних підрозділів ЗАЕС готуватися зустрічати нове керівництво та працювати за новими правилами.

"До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома", - зазначається в повідомлені.

Проте в "Енергоатомі" стверджують, що ця заява не має жодного відношення до реальності. Окупанти не будуть контролювати роботу ЗАЕС.

Наголошується, що Запорізька АЕС працює і працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до українського законодавства. Тимчасове захоплення окупантами станції жодним чином не означає її передачу Росії.

Як повідомлялося, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі може приїхати на захоплену окупантами ЗАЕС.

Окрім цього, на станції не вистачає запчастин та матеріалів для її безпечної роботи.

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Запорожская АЭСЭнергоатом