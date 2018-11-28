Россия хочет взять под контроль доступы к украинским портам, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

Представитель Госдепа по Украине считает, что Россия не будет предпринимать наступление на суше

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что нападение на украинские корабли у Керченского пролива в Азовском море 25 ноября показывает, что Россия намерена взять под единоличный контроль доступ к украинским портам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Я думаю, что это вопрос доступа к Мариуполю для украинцев. Россия претендует на одностороннее право контролировать этот доступ, в этом проблема", - сказал Волкер.

В то же время он не считает, что Россия может предпринять новое наступление на суше. Волкер отметил, что удивился бы, если бы россияне пошли на такой шаг.

По его словам, достаточную озабоченность вызывают уже попытки контроля за морскими водами.

Представитель Госдепа напомнил, что США и партнеры категорически не признают аннексию Крыма, как и заявления, что эти воды - исключительно российские.

"Россия должна уважать и выполнять договор 2003 года", - сказал Волкер.

Напомним, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео пообещал Украине военную помощь для защиты украинского суверенитета в связи с действиями России в Азовском море.