Росія хоче взяти під контроль доступи до українських портів, - Волкер

Фото: Курт Волкер (flickr.com/nato)

Представник Держдепу з України вважає, що Росія не наступатиме на суші

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що напад на українські кораблі біля Керченської протоки в Азовському морі 25 листопада показує, що Росія має намір взяти під одноосібний контроль доступ до українських портів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Я думаю, що це питання доступу до Маріуполя для українців. Росія претендує на одностороннє право контролювати цей доступ, у цьому проблема", - сказав Волкер.

Водночас він не вважає, що Росія може почати новий наступ на суші. Волкер зазначив, що здивувався б, якби росіяни пішли на такий крок.

З його слів, достатнє занепокоєння викликають вже спроби контролю за морськими водами.

Представник Держдепу нагадав, що США і партнери категорично не визнають анексії Криму, як і заяв, що ці води - виключно російські.

"Росія повинна поважати і виконувати договір 2003 року", - сказав Волкер.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео пообіцяв Україні військову допомогу для захисту українського суверенітету у зв'язку з діями Росії в Азовському морі.