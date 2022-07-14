Россия хочет от Украины "признания сложившихся территориальных реалий"

В России снова заговорили о возобновлении переговоров о завершении войны с Украиной, но теперь страна-агрессор хочет "признания сложившихся территориальных реалий", то есть признание всех незаконно оккупированных земель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью замглавы МИД России Андрея Руденко "Интерфаксу".
"Российский подход остается прежним - будущее соглашение должно фиксировать нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, признание сложившихся территориальных реалий, в том числе нынешний статус Крыма, а также "ЛНР" и "ДНР", - сказал он.
Также замглавы российского МИД заявил, что Россия от переговоров не отказывается, но "чем дальше, тем сложнее будет договариваться".
Напомним, Украина на данный момент не ведет переговоры с Россией из-за ее постоянной агрессии.
Ранее глава переговорной группы, депутат Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговоры после контрнаступления на отдельных участках. По его словам, это может произойти до конца августа.
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