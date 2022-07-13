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Ведут ли Украина и Россия переговоры о завершении войны: ответ Кулебы

Новина українською →
Киев, Среда 13 июля 2022 15:27
Ведут ли Украина и Россия переговоры о завершении войны: ответ Кулебы Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина пока не ведет с Россией переговоры о завершении войны. Причиной этого является позиция РФ и ее агрессия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу во время брифинга.

По его словам, для Украины главной целью является освобождение всех оккупированных территорий и возобновление целостности. Это одновременно есть конечной точной переговорной позиции.

"Пока нет переговоров между Россией и Украиной из-за позиции РФ и ее постоянной агрессии против нашей страны. Поэтому, действительно, нечего обсуждать", - объяснил Кулеба.

Напомним, ранее глава переговорной группы, нардеп Давид Арахамия заявил, что Украина сможет возобновить переговорный процесс после контрнаступления на отдельных участках. Это, по его словам, может произойти до конца августа.

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