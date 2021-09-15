Россия хочет, чтобы Украина пересмотрела закон о статусе Донбасса, - Гармаш

"Стратегический замысел (Москвы - ред.) сегодня раскрыл представитель России Борис Грызлов. Оказывается, "закон об особом статусе", принятый еще в 2014 году, им уже не нравится - "устарел", - написал в Facebook Гармаш по итогам встречи ТКГ.

По его словам, Россия делает все, чтобы "похоронить" так называемую "формулу Штайнмайера" и поэтому требует пересмотра всего закона.

"Иначе говоря, они хотят, чтоб процесс был бесконечным", - добавил Гармаш.

Он назвал "идею" российской стороны "сомнительной", поскольку закон о статусе Донбасса принят во исполнение Минска-1 и на него несколько раз ссылается комплекс мер, то есть, Минск-2.

Гармаш отметил, что после сегодняшней встречи ТКГ стало очевидно, что в этом году имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство точно будет.

"Дело в том, что, согласно минским соглашениям, мы должны согласовать ее с приглашенными в ТКГ консультантами. Но Москва блокирует обсуждение и формулы, и текста поправки в закон", - пояснил он

Гармаш напомнил, что в конце этого года "закон об особом статусе Донбасса" теряет силу, и продлит ли его действие Верховная рада еще на год - неизвестно. Однако согласовать текст поправки согласовать будет уже физически невозможно - до "часа X осталось 2-3 заседания ТКГ".

По мнению Гармаша, более близкая тактическая цель России заключается в том, чтобы обвинить Украину в невыполнении обязательства, взятых на саммите нормандской четверки в Париже в 2019 году.

"В процессе подготовки встречи министров иностранных дел нормандской четверки, которая может пройти на полях Генассамблеи ООН, Москве, не выполнившей ни одного обязательства своего президента, хотя бы один такой "грех" Киева - очень кстати", - резюмировал он.