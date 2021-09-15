Росія хоче, щоб Україна переглянула закон про статус Донбасу, - Гармаш

"Стратегічний задум (Москви - ред.) сьогодні розкрив представник Росії Борис Гризлов. Виявляється, "закон про особливий статус", прийнятий ще в 2014 році, їм вже не подобається - "застарів", - написав у Facebook Гармаш за підсумками зустрічі ТКГ.

За його словами, Росія робить все, щоб "поховати" так звану "формулу Штайнмаєра" і тому вимагає перегляду всього закону.

"Інакше кажучи, вони хочуть, щоб процес був нескінченним", - додав Гармаш.

Він назвав "ідею" російської сторони "сумнівною", оскільки закон про статус Донбасу прийнятий на виконання Мінська-1 і на нього кілька разів посилається комплекс заходів, тобто, Мінськ-2.

Гармаш зазначив, що після сьогоднішньої зустрічі ТКГ стало очевидно, що цього року імплементації "формули Штайнмаєра" в українське законодавство точно буде.

"Річ у тому, що, згідно з Мінськими угодами, ми повинні узгодити її із запрошеними в ТКГ консультантами. Але Москва блокує обговорення і формули, і тексту поправки в закон", - пояснив він

Гармаш нагадав, що наприкінці цього року "закон про особливий статус Донбасу" втрачає силу, і чи продовжить його дію Верховна рада ще на рік - невідомо. Однак узгодити текст поправки узгодити буде вже фізично неможливо - до "години x залишилося 2-3 засідання ТКГ".

На думку Гармаша, ближча тактична мета Росії полягає в тому, щоб звинуватити Україну в невиконанні зобов'язання, взятих на саміті нормандської четвірки в Парижі в 2019 році.

"У процесі підготовки зустрічі міністрів закордонних справ нормандської четвірки, яка може пройти на полях Генасамблеї ООН, Москві, яка не виконала жодного зобов'язання свого президента, хоча б один такий "гріх" Києва - дуже до речи", - резюмував він.