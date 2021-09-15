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Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ

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Киев, Среда 15 сентября 2021 19:52
Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ Фото: вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина призвала Россию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. О всех выявленных нарушениях "тишины" пророссийскими боевиками украинская сторона направила ноты в ОБСЕ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.

По его словам, на очередной встрече ТКГ украинская делегация призвала Россию обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.

"Также, украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины", - добавил Резников.

Напомним, на утро 15 сентября российские вооруженные формирования на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Ранение получил один боец ООС

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Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
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