Украина призвала Россию обеспечить "тишину" на Донбассе и пожаловалась ОБСЕ
Украина призвала Россию в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) обеспечить соблюдение режима прекращения огня на Донбассе. О всех выявленных нарушениях "тишины" пророссийскими боевиками украинская сторона направила ноты в ОБСЕ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера, министра по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова.
По его словам, на очередной встрече ТКГ украинская делегация призвала Россию обеспечить строгое соблюдение режима прекращения огня и немедленно прекратить его нарушения.
"Также, украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня российскими вооруженными формированиями и потери со стороны Украины", - добавил Резников.
Напомним, на утро 15 сентября российские вооруженные формирования на Донбассе четыре раза открывали огонь по украинским позициям. Ранение получил один боец ООС